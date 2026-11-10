Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Rentable Sherwin-Williams-Investition?
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10.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 342,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,919 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 357,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 044,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,49 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 82,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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