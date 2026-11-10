Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 342,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,919 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 357,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 044,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,49 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 82,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at