Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Lukrative Sherwin-Williams-Investition? 09.06.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers betrug an diesem Tag 276,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,361 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 108,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 299,55 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,16 Prozent erhöht.

Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 75,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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