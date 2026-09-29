Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sherwin-Williams-Aktie Investoren gebracht.

Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers betrug an diesem Tag 282,26 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,543 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 332,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 179,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,90 Prozent vermehrt.

Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 79,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at