Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Sherwin-Williams-Investition
|
29.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers betrug an diesem Tag 282,26 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,543 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 332,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 179,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,90 Prozent vermehrt.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 79,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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