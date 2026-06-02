Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 240,83 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 41,523 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 294,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 243,49 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 22,43 Prozent.

Sherwin-Williams erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at