Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lohnende Sherwin-Williams-Investition?
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07.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.07.2021 wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 277,41 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sherwin-Williams-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,605 Sherwin-Williams-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 258,53 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 06.07.2026 auf 349,13 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,85 Prozent angewachsen.
Sherwin-Williams wurde am Markt mit 87,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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