Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Langfristige Anlage
|
19.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 96,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,040 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 302,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 315,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 215,02 Prozent gesteigert.
Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 73,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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