Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 349,19 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,638 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 046,65 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 30.03.2026 auf 315,90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,53 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 78,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at