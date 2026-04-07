Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sherwin-Williams-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 223,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investierten, hätten nun 0,446 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 06.04.2026 auf 316,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,26 USD wert. Mit einer Performance von +41,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 78,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at