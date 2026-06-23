Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Investmentbeispiel
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23.06.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sherwin-Williams-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 23.06.2025 wurde die Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 343,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,089 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 218,37 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 22.06.2026 auf 316,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,82 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 78,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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