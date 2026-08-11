Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.08.2016 wurde die Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Sherwin-Williams-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 10.08.2026 366,69 USD wert, da der Schlussstand 362,71 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 266,69 Prozent.

Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at