Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Lohnender Sherwin-Williams-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.08.2016 wurde die Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Sherwin-Williams-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 10.08.2026 366,69 USD wert, da der Schlussstand 362,71 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 266,69 Prozent.

Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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