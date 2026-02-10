Sherwin-Williams Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 230,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Sherwin-Williams-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,339 Sherwin-Williams-Anteilen. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 09.02.2026 1 564,49 USD wert, da der Schlussstand 360,60 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 56,45 Prozent.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 89,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
