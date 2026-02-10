Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

Sherwin-Williams-Anlage unter der Lupe 10.02.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 230,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Sherwin-Williams-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,339 Sherwin-Williams-Anteilen. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 09.02.2026 1 564,49 USD wert, da der Schlussstand 360,60 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 56,45 Prozent.

Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 89,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

