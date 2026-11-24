So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Sherwin-Williams-Papier an diesem Tag bei 328,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,305 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,54 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 23.11.2026 auf 349,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,54 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich jüngst auf 82,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at