Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Frühe Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Sherwin-Williams-Papier an diesem Tag bei 328,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,305 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,54 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 23.11.2026 auf 349,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,54 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich jüngst auf 82,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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