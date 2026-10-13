Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Sherwin-Williams-Anlage im Blick 13.10.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sherwin-Williams-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 332,16 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,301 Sherwin-Williams-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,40 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 12.10.2026 auf 320,21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,60 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 77,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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