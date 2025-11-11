Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
11.11.2025 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Sherwin-Williams-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 389,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,569 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2025 880,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 342,55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12,00 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Sherwin-Williams einen Börsenwert von 84,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
