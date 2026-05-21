Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Dividendentitel
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21.05.2026 16:36:57
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Travelers Aktionären eine Freude
Im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,35 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Travelers-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,82 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Travelers 979,00 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,94 Prozent.
Travelers-Aktien-Dividendenrendite
Via New York beendete der Travelers-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 306,96 USD. Der Travelers-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,50 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,72 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Travelers-Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Travelers-Kurs via New York 92,96 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 98,91 Prozent besser entwickelt als der Travelers-Kurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Travelers
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,79 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,56 Prozent ansteigen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie Travelers
Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Travelers steht aktuell bei 64,816 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Travelers beträgt aktuell 10,58. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Travelers auf 48,828 Mrd.USD, das EPS machte 27,43 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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