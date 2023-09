Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Travelers eingefahren

Am 20.09.2013 wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Travelers-Anteile an diesem Tag bei 86,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,620 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Travelers-Anteile wären am 19.09.2023 1 942,71 USD wert, da der Schlussstand 167,19 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 94,27 Prozent.

Am Markt war Travelers jüngst 38,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at