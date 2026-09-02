Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.09.2023 wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Travelers-Papier letztlich bei 162,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, hätte er nun 61,614 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Travelers-Papiere wären am 01.09.2026 22 422,67 USD wert, da der Schlussstand 363,92 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 124,23 Prozent zugenommen.

Am Markt war Travelers jüngst 76,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at