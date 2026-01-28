Travelers Aktie
28.01.2026
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Travelers-Aktie bei 140,00 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 7,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.01.2026 auf 281,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 009,07 USD wert. Das entspricht einem Plus von 100,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte Travelers einen Börsenwert von 62,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
