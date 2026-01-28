Travelers Aktie

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

Lukrativer Travelers-Einstieg? 28.01.2026 16:04:30

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Travelers eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Travelers-Aktie bei 140,00 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 7,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.01.2026 auf 281,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 009,07 USD wert. Das entspricht einem Plus von 100,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Travelers einen Börsenwert von 62,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

