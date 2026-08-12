Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Profitable Travelers-Anlage?
|
12.08.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Travelers-Aktie an diesem Tag 156,49 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Travelers-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,902 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 24 002,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 375,61 USD belief. Damit wäre die Investition 140,02 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 78,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse New York: Dow Jones klettert zum Start (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|318,90
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.