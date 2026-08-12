Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Travelers-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Travelers-Aktie an diesem Tag 156,49 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Travelers-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,902 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 24 002,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 375,61 USD belief. Damit wäre die Investition 140,02 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 78,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at