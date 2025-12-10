Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
10.12.2025 16:05:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,010 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 515,18 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 09.12.2025 auf 279,16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 151,52 Prozent zugenommen.
Travelers war somit zuletzt am Markt 62,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
