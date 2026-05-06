Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lukrative Travelers-Investition?
|
06.05.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Travelers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 268,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Travelers-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,373 Travelers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 301,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,42 Prozent.
Travelers wurde am Markt mit 64,23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
06.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
29.04.26