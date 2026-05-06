Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Travelers-Investition? 06.05.2026 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Travelers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Travelers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 268,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Travelers-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,373 Travelers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 301,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,42 Prozent.

Travelers wurde am Markt mit 64,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

mehr Nachrichten