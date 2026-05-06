Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Travelers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Travelers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 268,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Travelers-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,373 Travelers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 301,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,42 Prozent.

Travelers wurde am Markt mit 64,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at