Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Travelers-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 267,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,453 Travelers-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 364,04 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 30.06.2026 auf 330,12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,64 Prozent angewachsen.

Alle Travelers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at