Travelers Aktie

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WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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Travelers-Performance 19.08.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Travelers eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 117,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,851 Travelers-Aktien im Depot. Die gehaltenen Travelers-Aktien wären am 18.08.2026 313,21 USD wert, da der Schlussstand 367,93 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 213,21 Prozent.

Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 76,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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