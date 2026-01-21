Travelers Aktie

Travelers

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

Travelers-Investmentbeispiel 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Travelers-Investment gewesen.

Das Travelers-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Travelers-Anteile bei 185,33 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,540 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,48 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 20.01.2026 auf 269,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Travelers belief sich jüngst auf 60,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

