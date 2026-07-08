Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnendes Travelers-Investment?
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08.07.2026 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 08.07.2023 wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 171,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,583 Travelers-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 343,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +100,25 Prozent.
Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 72,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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