Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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Lohnendes Travelers-Investment? 08.07.2026 16:04:23

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Travelers-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.07.2023 wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 171,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,583 Travelers-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 343,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +100,25 Prozent.

Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 72,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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