Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Travelers-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Travelers-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Travelers-Papier 160,68 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Travelers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,224 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Travelers-Aktien wären am 27.10.2026 2 470,94 USD wert, da der Schlussstand 397,03 USD betrug. Damit wäre die Investition um 147,09 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 81,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at