Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnende Travelers-Investition?
|
03.06.2026 16:04:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 276,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,622 Travelers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Travelers-Aktie auf 291,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 057,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,72 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 61,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
03.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
27.05.26