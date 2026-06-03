Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Travelers eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 276,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,622 Travelers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Travelers-Aktie auf 291,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 057,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,72 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 61,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at