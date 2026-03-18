Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Travelers-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Travelers-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 165,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,595 Travelers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Travelers-Aktien wären am 17.03.2026 18 562,08 USD wert, da der Schlussstand 306,33 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,62 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Travelers eine Börsenbewertung in Höhe von 66,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at