Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Langfristige Performance
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10.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Travelers-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,60 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 56,948 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 300,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 098,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,99 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Travelers zuletzt 63,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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