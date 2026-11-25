Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Travelers-Performance
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25.11.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Travelers-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Travelers-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 177,54 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 56,325 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 400,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 579,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125,79 Prozent angezogen.
Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 80,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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