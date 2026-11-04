Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnende Travelers-Investition?
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04.11.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Travelers-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 156,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 63,898 Travelers-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 395,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 265,81 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 152,66 Prozent.
Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 81,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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