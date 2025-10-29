Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
29.10.2025 16:04:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Travelers-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 181,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,496 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 473,57 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 28.10.2025 auf 268,13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,36 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Travelers eine Marktkapitalisierung von 59,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
