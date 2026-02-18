Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 185,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,384 Travelers-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 299,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 610,93 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 61,09 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Travelers belief sich jüngst auf 63,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at