Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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Travelers-Performance 25.03.2026 16:04:13

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Travelers-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 152,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,655 Travelers-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (293,01 USD), wäre die Investition nun 191,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 91,79 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 63,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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