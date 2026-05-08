Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden UnitedHealth-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das UnitedHealth-Papier 132,04 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 75,735 UnitedHealth-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 28 002,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 369,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180,02 Prozent.

Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 334,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at