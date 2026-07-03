UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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UnitedHealth-Anlage 03.07.2026 16:04:12

Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UnitedHealth-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UnitedHealth-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 140,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das UnitedHealth-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,099 UnitedHealth-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie auf 425,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 019,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 201,97 Prozent angewachsen.

Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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