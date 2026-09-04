Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.09.2025 wurden UnitedHealth-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie betrug an diesem Tag 310,38 USD. Bei einem UnitedHealth-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,222 UnitedHealth-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 400,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 291,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,18 Prozent zugenommen.

UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 358,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at