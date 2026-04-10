UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Performance im Blick
|
10.04.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.04.2016 wurde die UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 125,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das UnitedHealth-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,957 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 306,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 442,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,20 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 278,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
10.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
10.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|259,60
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.