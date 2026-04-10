UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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UnitedHealth-Performance im Blick 10.04.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UnitedHealth-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 10.04.2016 wurde die UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 125,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das UnitedHealth-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,957 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 306,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 442,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,20 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 278,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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