Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UnitedHealth eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

UnitedHealth-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,82 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 89,429 UnitedHealth-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 431,05 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 12.02.2026 auf 284,37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 154,31 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 252,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at