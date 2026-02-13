UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Profitables UnitedHealth-Investment?
|
13.02.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
UnitedHealth-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,82 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 89,429 UnitedHealth-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 431,05 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 12.02.2026 auf 284,37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 154,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 252,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:02
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)