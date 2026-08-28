UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Langfristige Performance
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28.08.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 136,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die UnitedHealth-Aktie investiert, befänden sich nun 0,732 UnitedHealth-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 289,16 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 27.08.2026 auf 395,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 189,16 Prozent zugenommen.
Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 359,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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