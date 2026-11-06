UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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UnitedHealth-Investition 06.11.2026 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in UnitedHealth eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 533,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,875 UnitedHealth-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie auf 395,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 741,80 USD wert. Mit einer Performance von -25,82 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 365,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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