UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Rentables UnitedHealth-Investment?
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29.05.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren verloren
UnitedHealth-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 411,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,277 UnitedHealth-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (382,53 USD), wäre das Investment nun 9 286,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,13 Prozent.
UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 348,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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