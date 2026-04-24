UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Anlage unter der Lupe
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24.04.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren bedeutet
Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen UnitedHealth-Anteile an diesem Tag bei 488,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,205 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,52 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 23.04.2026 auf 354,56 USD belief. Mit einer Performance von -27,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 321,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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