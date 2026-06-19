UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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Lukrative UnitedHealth-Anlage? 19.06.2026 16:04:09

Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden UnitedHealth-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UnitedHealth-Anteile betrug an diesem Tag 458,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,811 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 8 745,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 400,96 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,55 Prozent.

UnitedHealth wurde am Markt mit 363,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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