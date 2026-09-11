UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lohnendes UnitedHealth-Investment?
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11.09.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht
Die UnitedHealth-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die UnitedHealth-Aktie an diesem Tag 479,38 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UnitedHealth-Aktie investiert, befänden sich nun 20,860 UnitedHealth-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen UnitedHealth-Aktien wären am 10.09.2026 8 099,63 USD wert, da der Schlussstand 388,28 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 19,00 Prozent gleich.
Insgesamt war UnitedHealth zuletzt 352,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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