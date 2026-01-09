UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Performance im Blick
|
09.01.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 363,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,275 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.01.2026 95,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 346,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,55 Prozent eingebüßt.
UnitedHealth wurde jüngst mit einem Börsenwert von 309,18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
