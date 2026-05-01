UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Anlage unter der Lupe
|
01.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren bedeutet
Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen UnitedHealth-Anteile letztlich bei 398,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,508 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 928,99 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 30.04.2026 auf 370,48 USD belief. Mit einer Performance von -7,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 337,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
01.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
28.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26