Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen UnitedHealth-Anteile letztlich bei 398,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,508 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 928,99 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 30.04.2026 auf 370,48 USD belief. Mit einer Performance von -7,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 337,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at