23.01.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr bedeutet
Am 23.01.2025 wurden UnitedHealth-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die UnitedHealth-Aktie an diesem Tag bei 529,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,876 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 691,02 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 22.01.2026 auf 354,47 USD belief. Mit einer Performance von -33,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 315,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
