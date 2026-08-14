Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen UnitedHealth-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen UnitedHealth-Anteile an diesem Tag bei 510,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,957 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 781,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 399,06 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 781,05 USD entspricht einer negativen Performance von 21,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete UnitedHealth eine Marktkapitalisierung von 365,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at