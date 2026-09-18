UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lohnende UnitedHealth-Investition?
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18.09.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 420,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UnitedHealth-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,238 UnitedHealth-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,30 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 17.09.2026 auf 375,21 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,70 Prozent verringert.
UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 336,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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